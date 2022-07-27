Азиатские индексы - 27-07-22
ТОКИО, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.22% и составил 27715.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.13% и составил 1945.75 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.05% и составил 3275.76 пункта, а HANG SENG снизился на 1.13% и составил 20670.04 пункта.
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