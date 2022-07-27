Глава МИД Армении в Праге возложил венок к хачкару, посвященному армяно-чешской дружбе

В рамках рабочего визита в Прагу министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в сопровождении председателя Группы дружбы Чехия-Армения Палаты депутатов парламента Чехии Марека Бенды 27 июля возложил венок к хачкару, посвященному армяно-чешской дружбе. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.