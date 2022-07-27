Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июль 2022

Глава МИД Армении в Праге возложил венок к хачкару, посвященному армяно-чешской дружбе

Глава МИД Армении в Праге возложил венок к хачкару, посвященному армяно-чешской дружбе

В рамках рабочего визита в Прагу министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в сопровождении председателя Группы дружбы Чехия-Армения Палаты депутатов парламента Чехии Марека Бенды 27 июля возложил венок к хачкару, посвященному армяно-чешской дружбе. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]