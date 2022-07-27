Известно, что будут обсуждать Эрдоган и Путин в Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что будут обсуждать президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа.

Как сообщает «Арменпресс», по словам Дмитрия Пескова, вопрос военно-технического сотрудничества двух стран всегда бывает в повестке дня, он обсуждался на всех последних встречах глав государств.

Кроме того, Песков отметил, что на встрече в Сочи будет еще одна тема. Будет обсуждена работа координационного центра по вывозу зерна из Украины.

Он подчеркнул, что Путин и Эрдоган намерены обсудить соответствие целей сделки и методов ее реализации.