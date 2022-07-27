Иран и Россия готовят соглашение о поставках деталей и обслуживании самолетов

Москва и Тегеран в скором времени подпишут меморандум о поставках иранских деталей и оборудования, а также обслуживании российских самолетов. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Миракбар Резави.

"Принято решение подписать меморандум с Россией с целью обеспечения возможности экспорта в РФ произведенных в Иране деталей и оборудования, а также осуществления ремонта и технического обслуживания российских самолетов сервисными центрами нашей страны", - цитирует его агентство IRNA.

Авиаиндустрия Ирана много лет находится под санкциями США, в результате чего мировые авиакомпании отказывают иранским самолетам в обслуживании. Иранские власти пытаются обходить ограничения за счет комплекса мер, включая импорт деталей из третьих стран и использование запчастей, снятых с самолетов, выведенных из эксплуатации.