Музейные экспонаты, уникальная кухня: в Ереване скоро откроется Хард Рок Кафе

«Хард Рок Кафе» - Ереван, открывающееся по адресу улица Пушкина 3/1, это не просто ресторан или кафе, это опыт, среда, обеспечивающая качественный сервис и отвечающая всем мировым стандартам. Хард Рок Кафе привнесет новое качество, сформирует новую, более совершенную культуру обслуживания.

Как сообщает «Арменпресс», директор инвестиционного фонда АНИФ «Предприниматель + Государство» Белла Манукян отметила, что в этот проект создаст около 100 постоянных рабочих мест, внесет новое качество и культуру в индустрию гостеприимства Армении.

Фонд «Предприниматель + Государство», действующий при «АНИФ», участвовал в реализации проекта «Хард Рок Кафе» в Ереване, инвестировав около 500 000 долларов США. Инвестиции были осуществлены дочерней компанией АНИФ в рамках фонда», - отметила Белла Манукян.

По словам директора фонда, для запуска инвестиционного проекта они уже около двух лет работают с компанией «Дом Арена». Они придают важность тому, чтобы в результате их инвестиций реализовывались программы, создающие дополнительный экономический эффект.

Директор компании «Дом Арена» Арсен Ованнисян подчеркнул, что были вложены инвестиции на сумму более чем 2 миллиона. Он уверяет: «Хард Рок Кафе» - Ереван станет для посетителей генератором впечатлений.

«Здесь можно будет послушать качественную музыку. Кафе оснащено современным оборудованием. Оно отличается и своей кухней, с особым акцентом на американские и мексиканские блюда. В кафе можно найти предметы, принадлежащие таким известным артистам, как Майкл Джексон, Шер и другие», - подчеркнул он.

Альберт Родригес, директор региональной сети «Хард Рок Кафе», подчеркнул, что рад открытию такого кафе в Ереване. Он считает, что для «Хард Рок Кафе» - Ереван выбрана уникальная архитектура и уникальное место.

Кафе откроет свои двери для посетителей в ближайшее время, но точная дата пока не обговаривается.

Фото: Айка Манукяна

Первое «Hard Rock Cafe» открылось в Лондоне в 1971 году. В настоящее время эта сеть работает более чем в 70 странах. Проект софинансируется АНИФ-ом с долей участия в 48%. АНИФ участвует в проекте в рамках программ Антикризисного фонда дочерней компании, созданной с целью смягчения экономических последствий Covid-19.