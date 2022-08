От носорога с комариными ножками до тайн черных дыр: ретроспектива: STARMUS II

С того момента, как человек разумный устремил взгляд в небеса, человечество раз и навсегда пленилось красотой и тайной Вселенной. Однако и по сегодняшний день, когда наука добилась величайших достижений и продвинула человечество дальше, чем когда-либо, Вселенная продолжает скрывать в своем бескрайнем пространстве тайны, открытие которых по-прежнему остается одной из важнейших миссий человечества.

Фестиваль STARMUS, направленный на обсуждение и популяризацию тайн Вселенной, новейших открытий научной мысли и инноваций, является уникальной площадкой для встреч и беседы о будущем человечества, о достижениях космологии. И все это, конечно же, в сочетании с высококачественной музыкой делает этот уникальный фестиваль еще более насыщенным и привлекательным.

В рамках специальной серии статей «Арменпресс» на прошлой неделе рассказал о примечательных событиях, лицах и памятных выступлениях первого фестиваля STARMUS. Ниже представляем статью, посвященную второму фестивалю STARMUS.

STARMUS II. «Начало. Создание современного Космоса»

Второй фестиваль STARMUS, как и предыдущий, был организован на Канарских островах. Он прошел с 22 по 27 сентября 2014 года. В то время как количество участников фестиваля 2011 года составляло около 300 человек, на этот раз оно увеличилось более чем, втрое, дойдя до 1 000 человек. Это было свидетельством того, что уникальный фестиваль науки и искусства состоялся. Он был принят и стал любим учеными, исследователями, космонавтами и просто энтузиастами, которые вновь собрались со всего мира, чтобы послушать гигантов этой сферы, людей, чьи мысли и идеи когда-то произвели настоящую революцию в науке, а их пройденный путь вдохновил миллионы людей мечтать и идти дальше. В том году фестиваль проходил под названием: «Начало. Создание современного космоса» (Beginnings: The Making of the Modern Cosmos).

Среди главных спикеров фестиваля были физик-теоретик Стивен Хокинг, советский космонавт Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос, соучредитель фестиваля, астрофизик Брайан Мэй, астронавт Аполлона-16 Чарли Дьюк, побывавший на луне, биолог-эволюционист Ричард Докинз, нобелевские лауреаты - химик Гарри Крото, физик Роберт Уилсон, астрофизик Джон Мазер и другие. Все участники пытались ответить на вопросы, больше всего интересующие человечество, и до сих пор остающиеся без ответа: откуда мы пришли и куда мы идем?

Возможно, черные дыры на самом деле не такие уж и черные

Центральной фигурой STARMUS II, несомненно, был Стивен Хокинг, известный во всем мире своими революционными теориями излучения черных дыр и квантовой гравитации. Хокинг на фестивале выступил с двумя докладами. Первый был посвящен происхождению Вселенной, второй, состоявшийся в заключительный день фестиваля и ставший ярчайшим завершением этого научного праздника, был посвящен черным дырам. В частности, ученый представил свою гипотезу, что существует вероятность того, что любая частица, попавшая в черную дыру, может выйти в другую Вселенную. Однако, по словам Хокинга, после выхода из черной дыры в другую Вселенную вернуться уже обратно уже невозможно, по этому поводу он пошутил: «Хотя я и сторонник космических полетов, я не собираюсь пробовать это» (Although I am keen on space flight, I'm not going to try that).

На снимке: Стивен Хокинг читает лекцию о черных дырах на сцене STARMUS

В конце выступления Хокинг, отличавшийся тонким чувством юмора, сказал:

«Послание этой лекции заключается в следующем: черные дыры не такие уж черные, как их изображают. Они не то вечное присутствие, которое мы когда-то представляли. Предметы могут вырываться из черной дыры как наружу, так и, возможно, и в другую Вселенную. Так что, если вы думаете, что находитесь в черной дыре, не сдавайтесь. Выход существует!».

Богобоязненный Чарли Дьюк и атеист Стивен Хокинг

Один из спикеров STARMUS II, Чарли Дьюк, полетевший на Луну в 1972 году в составе миссии «Аполлон-16», и ставший десятым человеком, ступившим на Луну, подготовил интересное выступление о своей миссии на лунной поверхности. Случилось так, что Стивен Хокинг пропустил выступление Дьюка. Гарик Исраелян, автор идеи фестиваля, организовал еще одно закрытое выступление для примерно десятка человек, включая Хокинга и Брайана Мэя. Первая часть лекции Чарли Дьюка была посвящена его опыту на Луне, а во второй части астронавт рассказал о своих отношениях с Богом после этого события.

На снимке: Чарли Дьюк рассказывает о лунной миссии «Аполлон-16».

Брайан Мэй, соучредитель фестиваля, вспоминает, как вскоре после лекции Дьюка известный атеист Хокинг, который из-за своей болезни был прикован к специальному креслу и говорил через электронное устройство, начал набирать какой-то текст. «И когда Стивен Хокинг активировал голосовой режим, чтобы прочитать свой текст, этот незабываемый механический голос произнес: «У Бога должно быть отличное чувство юмора», - вспоминал Брайан Мэй.

На интересующий вас вопрос ответит сам Стивен Хокинг

Организаторы STARMUS II для любителей науки организовали своеобразный конкурс под названием: «Спроси Хокинга», в рамках которого члены непрофессионального сообщества имели возможность задать вопрос одному из самых известных деятелей современной науки. Перед стартом STARMUS II желающие прислали свои вопросы, после чего жюри выбрало 5 участников, которые получили возможность прямо на фестивальной сцене получить от Хокинга ответы на свои вопросы.

На снимке любители науки, получив ответы на свои вопросы, фотографируются с Хокингом на сцене фестиваля

Молодых людей нужно учить задавать вопросы

Одна из проблем современной системы образования заключается в том, что многие попросту не хотят искать никаких доказательств. Таково мнение участника фестиваля, лауреата Нобелевской премии, химика Гарри Крото, который известен как сторонник научного образования. «Молодых людей нужно учить задавать вопросы. Откуда мне знать, что то, что вы мне говорите, истина?».

На снимке: Гарри Крото говорит о важности образования

Во время своего выступления Крото напомнил, что столетия назад все верили, что Солнце вращается вокруг Земли, и лишь немногие смельчаки, Галилео Галилей, Джордано Бруно, осмелились поставить под сомнение факт, принятый всеми за истину, в результате чего инквизиция расправилась с ними, но спустя годы человечество смирилось с их доводами.

«Люди и сегодня, по-прежнему, представляемую им реальность принимают за истину, основываясь на том, насколько они уважают этого человека, не пытаясь самостоятельно найти доказательств этой реальности. И неважно, идет ли речь о глобальном потеплении, о мистических верованиях или еще о чем-то. Я думаю, важно понимать, как вы решаете, правда ли то, что вам преподносят, или нет», -

сказал Крото, еще раз призывая молодежь не принимать все на веру и продолжать задавать вопросы, пытаясь найти новые ответы и открывать новые истины.

Биолог-эволюциолог говорил о вероятности внеземной жизни

Человечество не должно удивиться, обнаружив, что внеземная жизнь не так уж отличается от жизни на Земле, а некоторые отличия возможны из-за особенностей окружающей среды. Биолог-эволюциолог Ричард Докинз, участник STARMUS II, считает, что жизнь на других планетах, скорее всего, также возникла по теории Дарвина, согласно которой любой живой организм находится в борьбе за выживание, подобно тому, как, например, эволюционировали жирафы: приобрели длинные шеи, чтобы доставать жизненно важную пищу на деревьях.

«Бьюсь об заклад, инопланетная жизнь, скорее всего, будет дарвиновской», - заявил Докинз.

На снимке: Ричард Докинз представляет возможные варианты внеземной жизни

Ученый задал интересный вопрос о том, как выглядела бы инопланетная жизнь в условиях, отличных от земных. По словам биолога, изменение гравитации оказало бы значительное влияние на инопланетную жизнь. Например, в мире с низкой гравитацией мышь, скорее всего, имела бы те же пропорции, что и носорог. Но с другой стороны, у того же носорога были бы чрезвычайно тонкие ноги, как у паука или комара.

Ричард Докинз не исключил, что у внеземных форм жизни для облегчения передвижения могут вырасти, или то, что в повседневной жизни они могут использовать радиочастоты. Возвращаясь к нашей Солнечной системе, эволюциолог не исключил возможности обнаружения какой-либо жизни и на Красной планете, заявив: «Тогда мы четко зафиксируем, что Вселенная полна жизни».

STARMUS II, резюмированный в одной книге

По окончании фестиваля STARMUS II соучредители фестиваля издали книгу «Происхождение Вселенной», в которой были обобщены наиболее важные моменты и ключевые выступления второго фестиваля науки и музыки.

Читайте также:

STARMUS I. Последнее выступление человека, первым ступившего на луну и наблюдения космонавта, первым вышедшего в открытый космос