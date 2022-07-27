Министр ИД Армении представил председателю Сената Чехии вопрос армянских военнопленных в Азербайджане

26 июля министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Праге, встретился с председателем Сената Чехии Милошем Выстрчилом. Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что собеседники коснулись развития армяно-чешских межгосударственных отношений, отметив в этом плане и важность последовательного укрепления сотрудничества в парламентском формате.

С удовлетворением была отмечена активизация в последнее время взаимных визитов высокого межпарламентского уровня, как важный показатель двусторонней готовности последовательно углублять сформированный насыщенный диалог.

Арарат Мирзоян представил программу реформ, последовательно продвигаемых правительством РА, которые направлены на укрепление демократических институтов в стране, на защиту прав человека, укрепление законности и борьбу с коррупцией.

Стороны коснулись укрепления связей Армения-ЕС и сотрудничества в рамках Восточного партнерства

В ходе встречи обсуждалась и ситуация на Южном Кавказе. Арарат Мирзоян представил усилия, предпринимаемые Арменией в направлении установления стабильности и безопасности в регионе, подчеркнув, что реалии, созданные в результате применения силы, не могут создать прочную основу для мира.

Коснувшись гуманитарных проблем, вызванных 44-дневной войной, глава МИД подчеркнул необходимость срочного возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц, сохранения армянских памятников культуры, являющихся частью всемирного наследия, на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана и необходимость предотвращения продолжающихся случаев вандализма. В контексте гуманитарных вопросов чешская сторона подчеркнула необходимость соблюдения положений международного права и Женевских конвенций.