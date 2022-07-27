Telegraph: Джонсон может стать следующим генсеком НАТО

Уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО после того, как нынешний глава альянса Йенс Столтенберг оставит свое кресло в сентябре следующего года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета The Daily Telegraph.

По данным издания, старшие тори поддерживают кандидатуру Бориса Джонсона в качестве следующего генерального секретаря НАТО. До Джонсона на эту роль прочили министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также бывших премьер-министров Соединенного Королевства Терезу Мэй и Дэвида Кэмерона, отмечает газета.

Издание подчеркивает, что на пост генсека НАТО уже давно предлагают представителя Великобритании ввиду недоверия США к европейским политическим деятелям, которые неоднократно заявляли о своих планах по созданию новой армии Евросоюза.

7 июля, когда британское правительство демонстративно покинули почти 60 человек, Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Он также сообщил, что оставит должность премьер-министра, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит кабинет. Это должно произойти 5 сентября, а новым премьером станет министр иностранных дел Лиз Трасс или экс-министр финансов Риши Сунак. Судьбу кандидата определят почти 200 тыс. членов правящей партии.