Россия предоставила Армении диагностические тесты для определения оспы обезьян
11:10, 27 Июль 2022
Россия передала ряду стран СНГ диагностические тесты для определения оспы обезьян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Роспотребнадзор».
«Российские тесты переданы «Роспотребнадзором» Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану».
Ранее ведомство сообщило, что Центр «Вектор» в оперативном порядке изготовил тесты для выявления вируса этого заболевания.«Сегодня тестирование на выявление оспы обезьян доступно по всей России. Кроме того, специалисты «Роспотребнадзора» организуют специальные семинары по лабораторным методам диагностики и для специалистов стран-партнеров», - говорится в сообщении.
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