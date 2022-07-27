Сборные Армении по шахматам выступят на Всемирной олимпиаде

В индийском городе Ченнай стартуют Всемирные мужская и женская олимпиады по шахматам.

Как передает «Арменпресс», женская и мужская сборные Армении и их главные тренеры уже на месте соревнований.

В составе мужской шахматной команды Армении - Габриэл Саркисян, Грант Мелкумян, Самвел Тер-Саакян, Мануэл Петросян и Роберт Ованнисян.

В составе женской команды - Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Анна Саркисян, Мариам Мкртчян и Сусанна Габоян.

Всемирная шахматная олимпиада в этом году пройдет в Индии в городе Ченнай с 29 июля по 10 августа.