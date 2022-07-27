Reuters: телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина может состояться 28 июля

Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, как ожидается, состоится в четверг, 28 июля. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источник.

Согласно этим данным, в Белом доме при этом отказались официально информировать о времени звонка. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о том, что президент США в ходе разговора планирует обсудить с председателем КНР среди прочего ситуацию вокруг Украины, а также обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.

Во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что китайское внешнеполитическое ведомство не располагает сведениями, предназначенными для публичного оглашения, о времени проведения телефонного разговора между председателем КНР и американским президентом. Последний раз лидеры двух стран общались 18 марта в формате видеоконференции.