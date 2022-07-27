Молодые боксеры Армении добились успеха на Международном турнире в Грузии

Молодые боксеры, представляющие Армению, успешно выступили на Международном турнире в Грузии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация бокса Армении.

Молодежная сборная Армении по боксу с 11-го Международного турнира имени Акакия Какауридзе, проходившего в Кутаиси (Грузия), вернулась с богатым призовым багажом. 12 из 13 спортсменов, отправившихся на соревнования под руководством Вазгена Бадаляна и Артура Улиханяна, вернулись домой с медалями. 5 из них - золотые. Их заслужили Тумас Товмасян (51 кг), Самвел Григорян (54 кг), Эрик Исраелян (60 кг), Артур Мкртчян (67 кг) и Аветик Овакимян (92 кг). Они одержали победы над всеми своими соперниками и поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Серебряную медаль завоевали Манвел Петросян (57 кг), Оскан Осканян (60 кг), Юра Баблумян (67 кг), Алик Ованнисян (75 кг), Ишхан Овсепян (92 кг) и супертяжеловес Альберт Арутюнян, бронзовым призером стал Роберт Енгибарян (71 кг).