Представители Офиса Омбудсмена в приграничных общинах Тавуша зафиксировали проблемы с безопасностью населения

Представители Офиса Защитника прав человека Армении во второй день посещений в приграничные села Тавушской области, 26 июля, провели мониторинг в селах Неркин Кармирахбюр, Норашен, Мовсес, Айгепар, Чинари, Айгедзор, Арцваберд и Чоратан.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Защитника прав человека, в ходе мониторинговых посещений были изучены возможности и проблемы оказания медицинской помощи и медобслуживания жителям этих районов, потребности и условия реализации права детей на образование, а также ряд вопросов, связанных с социально-экономическими правами жителей.

С этой целью были проведены частные беседы с жителями этих общин.

В ходе визитов были зафиксированы проблемы, связанные с процессом предоставления статуса инвалидности, с правом на охрану здоровья, с недостаточной переподготовкой специалистов в учебных заведениях, нехваткой или отсутствием в некоторых случаях общинных услуг.

Были зафиксированы системные проблемы, связанные с поставками питьевой и оросительной воды, с занятостью и с обеспечением безопасности населения.

Зафиксированные проблемы были обсуждены и с представителями администраций, учебных заведений и с персоналом, предоставляющим медпомощь и медобслуживание в этих административных районах.