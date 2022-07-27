С 09:30 работа Ереванского метрополитена восстановлена. Как передает «Арменпресс», об этом распространила сообщение пресс-секретарь Ереванского метрополитена Татев Хачатрян.

«В результате переговоров руководства метрополитена с машинистами, не вышедшими на работу, работа метрополитена восстановлена с 09:30. Приносим пассажирам свои извинения», - говорится в сообщении Татев Хачатрян.

Машинисты ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна утром 27 июля в 06:00 объявили забастовку, требуя повышения зарплаты.