Европейские индексы - 26-07-22
МОСКВА, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.86% и составил 13096.93 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.42% и составил 6211.45 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7306.28 пункта, а российский RTSI снизился на 1.68% и составил 1136.02 пункта.
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