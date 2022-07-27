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Ереванский метрополитен не работает: водители объявили забастовку, требуя повышения зарплаты

Ереванский метрополитен не работает: водители объявили забастовку, требуя повышения зарплаты

Двери всех станций Ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна закрыты, метро не работает, так как с 06:00 утра водители начали забастовку, требуя повышения зарплаты.

По этому поводу метрополитен распространил заявление, сообщив, что руководство ведет переговоры с водителями, рассчитывая, что они вернутся к обычному выполнению своих рабочих обязанностей.
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