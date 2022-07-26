Азербайджан продолжает удерживать в армянских военнопленных и мирных жителей: Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 26 июля представил главе МИД Чехии Яну Липавскому позицию и усилия Армении, направленные на установление мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, где сопредседательство Минской группы ОБСЕ играет ключевую роль в достижении всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, после встречи с чешским коллегой министр иностранных дел Мирзоян в своем выступлении подчеркнул, что спустя примерно два года после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе гуманитарные проблемы остаются нерешенными.

«Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, используя их в качестве политического инструмента. Крайне тревожным является также политика уничтожения, осквернения и искажения идентичности армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В этой связи ожидаем целенаправленного реагирования и практических шагов со стороны международного сообщества», - подчеркнул Арарат Мирзоян.

Глава МИД Армении также отметил, что реалии, созданные посредством применения силы и массовых нарушений прав человека, не могут создать прочную основу для мира и безопасности в регионе.

«Армения неоднократно заявляла о своей готовности к конструктивному диалогу без предусловий и милитаристской риторики, во имя стабильного мира и развития в нашем регионе», - сказал Мирзоян.