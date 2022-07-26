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В Карвачаре подорвались на мине несколько офицеров минобороны Азербайджана

В Карвачаре подорвались на мине несколько офицеров минобороны Азербайджана

Азербайджанские телеграм-каналы сообщают, что в Карвачарском районе подорвались на мине несколько офицеров минобороны Азербайджана, в том числе  генерал Энвер Эфендиев и командир бригады Вугар Исбандияров.

«В результате инцидента легкие ранения получил генерал сухопутных войск Энвер Эфендиев. Старшина, имя которого неизвестно, был ранен в плечо. Состояние третьего пострадавшего тяжелое. По предварительным данным, это командир бригады Вугар Исбандияров. Ждем официальных сообщений от минобороны Азербайджана», - как сообщает Арменпресс, пишут азербайджанские телеграм-кан
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