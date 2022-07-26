Польша не боится остаться без газа, заявили в правительстве

Польша не опасается остаться без газа после заявления "Газпрома", но цены могут вырасти. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер журналистам.

"Газпром" в понедельник информировал, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть не более 20% мощности магистрали.

"В связи с тем, что правительство "Права и справедливости" в начале своей первой каденции, после 2015 года, приняло решение о строительстве газопровода Baltic Pipe, такого риска, касающегося отсутствия поставок газа в Польшу, нет", - сказал Мюллер. "В то же время, конечно, каждое решение "Газпрома", касающееся ограничения поставок в Европу, может привести к повышению цен на газ и повышению цены энергии", - добавил он.