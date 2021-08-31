Предстоящие на 27 июля мероприятия
18:07, Июль 26, 2022
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10:00, 22.07.2022
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10:15, 18.07.2022
"Новая книга" - 24/22: Овсепян, Кристи, Спивакова
- 18:43 Испания и Португалия договорились с ЕС о снижении потребления газа на уровне 7%
- 18:27 Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%
- 18:18 Эрдоган и Путин планируют встречу 5 августа в Сочи
- 18:07 Предстоящие на 27 июля мероприятия
- 17:46 Армения должна предпринять необходимые шаги для повышения безопасности дорожного движения: вице-премьер Матевосян
- 17:31 Вице-спикер НС Армении и председатель Генассамблеи ООН обсудили вопросы региональной безопасности
- 17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-07-22
- 17:14 Азиатские индексы - 26-07-22
- 16:47 Министерство обороны Армении опровергает очередную дезинформацию Министерства обороны Азербайджана
- 16:42 Бербок: переговоры ФРГ об обмене танками с Чехией для помощи Украине близки к завершению
- 16:17 Армянин из Кувейта, выступил с инициативой «Покупайте в Армении», способствующей развитию экономики
- 16:02 Израиль заявил, что способен нанести "сильный удар", чтобы сдержать иранский атом
- 15:56 Министр иностранных дел Армении обсудил с чешским коллегой вопросы региональной безопасности
- 15:29 Совет ЕС продлил действие санкций против России до 31 января 2023 года
- 15:11 Посол США выразила готовность содействовать долгосрочным стратегическим реформам правительства Армении
- 15:03 Нарушений права на получение и распространение информации стало меньше: отчет КЗСС
- 15:01 Бельгия выступила против обязательных требований ЕК сократить потребление газа на 15%
- 14:36 Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
- 14:29 Китайская национальная одежда может стать частью мировой моды: журналисты посетили магазин бренда «Jixiang Zhai»
- 14:09 По инициативе Омбудсмена состоялись посещения в приграничные села Тавушской области
- 13:50 Доход Ирана от экспорта нефти за четыре месяца вырос на 580%
- 12:59 Минсельхоз США объявил о планах посадить 1 млрд деревьев в течение 10 лет
- 12:51 Президент Турции вновь заявил, что процесс урегулирования отношений с Арменией они согласовывают с Азербайджаном
- 12:41 К сожалению, ПА ОБСЕ все внимание направила лишь на происходящие в Украине процессы: Эдуард Агаджанян
- 12:38 Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Алиева освободить армянских пленных
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