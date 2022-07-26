Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-07-22

ЕРЕВАН, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 июля, курс доллара США сократился на 1.89 драмa и составил 409.43 драм. Курс евро сократился на 5.29 драмa и составил 415.57 драм. Курс российского рубля сократился на 0.11 драмa и составил 6.98 драм. Курс британского фунта сократился на 4.36 драмa и составил 491.28 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 343.15 драмa и составила 22626.70 драм. Цена серебра сократилась на 1.87 драмa и составила 246.88 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.