Азиатские индексы - 26-07-22

ТОКИО, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.16% и составил 27655.21 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1943.17 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.83% и составил 3277.44 пункта, а HANG SENG вырос на 1.67% и составил 20905.88 пункта.