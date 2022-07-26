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Бербок: переговоры ФРГ об обмене танками с Чехией для помощи Украине близки к завершению

Бербок: переговоры ФРГ об обмене танками с Чехией для помощи Украине близки к завершению

Переговоры Германии с Чехией по вопросу так называемого кругового обмена танками в рамках оказания военной помощи Украине "близки к завершению". Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила во вторник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с чешским коллегой Яном Липавским в Праге.

"Я рада, что круговой обмен с Чехией идет правильным путем", - отметила Бербок. "Можно сказать, что они [переговоры] находятся на стадии завершения совместного контракта", - продолжала она. "Мы должны внимательно изучить, как мы можем распространить это на другие страны, чтобы поставки могли осуществляться быстро", - подытожила глава МИД.

18 мая Минобороны ФРГ сообщило о решении в рамках так называемого кругового обмена поставить Чехии 15 танков Leopard 2 A4. Бундесвер (Вооруженные силы Германии) берет на себя обучение чешских военных. Чехия получает от Германии Leopard 2 A4 и поставляет Украине танки советского производства.

Круговой обмен означает, что восточноевропейские страны поставляют на Украину оружие советского производства и получают взамен технику из Германии. Украинским солдатам легче использовать оружие советского производства, чем новые западные образцы. Киев также получает вооружения от Берлина напрямую. 


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