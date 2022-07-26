Израиль может посредством "сильного удара" отсрочить реализацию иранской ядерной программы. С таким заявлением выступил во вторник министр обороны еврейского государства Бени Ганц в интервью 13-му каналу израильского ТВ, передает Арменпресс.

"Иран - глобальная проблема, а не частная проблема Государства Израиль. В конце концов, мы (Израиль - прим. ТАСС) можем нанести сильный удар для сдерживания [иранского] атома", - заявил глава израильского Минобороны.