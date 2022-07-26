Совет ЕС продлил действие санкций против России до 31 января 2023 года
Совет ЕС принял во вторник формальное постановление о продлении действия санкций против России на шесть месяцев - до 31 января 2023 года. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС.
"Совет сегодня принял решение продлить на шесть месяцев до 31 января 2023 года запретительные меры, нацеленные на специфические сектора экономики РФ", - говорится в заявлении.
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