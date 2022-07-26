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Совет ЕС продлил действие санкций против России до 31 января 2023 года

Совет ЕС продлил действие санкций против России до 31 января 2023 года

Совет ЕС принял во вторник формальное постановление о продлении действия санкций против России на шесть месяцев - до 31 января 2023 года. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС.

"Совет сегодня принял решение продлить на шесть месяцев до 31 января 2023 года запретительные меры, нацеленные на специфические сектора экономики РФ", - говорится в заявлении. 


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