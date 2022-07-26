Бельгия выступила против обязательных требований ЕК сократить потребление газа на 15%

Бельгия выступила против предложения Еврокомиссии (ЕК) наделить ЕК правом требовать от стран ЕС обязательного сокращения потребления газа на 15% в случае экстренной ситуации. Как передает Арменпресс, об этом написала во вторник газета L'Echo.

Газета со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что Бельгия присоединилась к 11 странам ЕС, которые выступили с критикой плана Еврокомиссии по отказу от российского газа. В число стран-оппозиционеров вошли также Франция, Италия, Испания, Португалия, Мальта, Кипр, Греция и другие.

Эти страны считают, что ЕК должна, либо полностью отказаться от права требовать от стран ЕС обязательного сокращения потребления газа на 15% в случае возможного сокращения или прекращения поставок из России, либо предоставила этим странам изъятия в виде юридического права данное требование Еврокомиссии не выполнять.

Газета отмечает, что по плану Еврокомиссии, Бельгия (как и другие страны) должна будет направить сэкономленные объемы газа на экспорт, чтобы их могли купить страны ЕС, которые даже сократив потребление не смогут покрывать свои насущные потребности. В частности, это относится к Германии, правительство которой ранее поддержало меры ЕС против российской энергетики, поставив под угрозу свой основной источник газа.