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Ведутся переговоры вокруг встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева: Эдуард Агаджанян

Ведутся переговоры вокруг встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева: Эдуард Агаджанян

Ведутся переговоры относительно встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Точной даты пока не указывается.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщил председатель постоянной комиссии НС по международным отношениям Эдуард Агаджанян, отвечая на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время встречи министров иностранных дел и глав государств.

«В последнее время в дипломатическом секторе ведется довольно активная деятельность, в том числе и в контексте НС и парламентской дипломатии. Встречи происходят довольно часто, в разных форматах. И, насколько мне известно, ведутся переговоры и о том, что через какое-то время должна состояться встреча лидеров стран», - сказал Агаджанян.

Дату встречи он не уточнил.


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