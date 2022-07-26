Карен Гилоян пожелал успехов армянским участникам спортивных игр «Дети Азии»

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Гилоян принял представителей Армении на VII Международных спортивных играх «Дети Азии». Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации МОНКС.

Турнир пройдет с 27 июля по 8 августа в России, во Владивостоке. Армению представят 21 спортсмен в 7 видах спорта: самбо, стрельба, борьба, настольный теннис, пляжный волейбол, тхэквондо и художественная гимнастика.

Юных спортсменов принял заместитель министра ОНКС Карен Гилоян и пожелал им успехов. Он также будет присутствовать на турнире во Владивостоке: «По своему масштабу это довольно хороший турнир, в нем принимают участие 37 стран. Желаю всем вам удачи. Я буду болеть за вас на стадионе и буду ждать медалей».

Армению в самбо во всех весовых категориях представят 5 юных спортсменов. Один из членов сборной по самбо также будет соревноваться в борьбе кох. В стрелковом спорте нашу страну представят 4 спортсмена в соревнованиях по стрельбе из пистолета и винтовки. У нас будет 4 представителя по настольному теннису, 2 - по пляжному волейболу, 2 спортсмена - по тхэквондо и 2 спортсмена по спортивной гимнастике.

Возглавит армянскую делегацию Артур Седракян, начальник отдела высших достижений Министерства ОНКС. По его словам, турнир поможет юным спортсменам приобрести большой опыт: «У нас есть надежды на медали, есть и хорошая молодежь. Я хочу, чтобы мы все отправились на турнир с боевым настроем. Уверен, что участники сделают все возможное, чтобы выступить наилучшим образом, и чтобы прозвучал гимн Республики Армения».

На церемонии открытия VII Международных спортивных игр «Дети Азии» знаменосцем Армении будет бронзовый призер молодежного чемпионата Европы по самбо Роберт Симонян. Торжественное открытие состоится 28 июля.

По словам тренера сборной по самбо Арташа Симоняна, от всех спортсменов он ждет только медальных зачетов: «Все ребята нашей сборной - спортсмены-призеры. Мы рассчитываем только на победу. В сентябре мы будем участвовать в чемпионате Европы в Сербии, так что этот турнир станет для нас хорошим опытом до чемпионата Европы».

Представители других видов спорта также заявили, что они хорошо прошли подготовительный этап и ожидают высоких результатов.

Спортивную одежду юным спортсменам предоставило Министерство ОНКС.

Сегодня, делегация Армении вылетела на VII Международные спортивные игры «Дети Азии».

Следует отметить, что Армения и ранее принимала участие в спортивных играх «Дети Азии». На турнире, проходившем в Якутске в 2016 году, представитель Армении, стрелок Айк Бабаян стал золотым призером.