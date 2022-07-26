В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности

Последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание блоком своих возможностей по введению ограничений в отношении России, как передает Арменпресс, об этом заявил французской Le Monde неназванный дипломат.

Европейский союз принял седьмой пакет санкций против России, при этом он не предполагает никаких серьезных мер, а призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников, пишет издание. В отличие от предыдущих шести санкционных пакетов последний список ограничений не содержит серьезных мер. "Мы подошли к концу того, что могли сделать", - заявил Le Monde дипломатический источник.

Так, 27 государств-членов ЕС не планируют добровольно отказываться от российского газа, так как справиться даже с текущими проблемами в поставках удается с трудом. При этом даже Польша и страны Прибалтики не готовы выкладывать на стол такое предложение, тем более что оно подчеркнуло бы разногласия внутри блока.

Как говорится в материале, Европа стремилась к тому, чтобы ее санкции совпадали с ограничениями "Большой семерки": еще в конце июня эта группа стран отказались от российского золота. В то же время в новом пакете прописаны и послабления, указывает издание.

Одобренные Советом ЕС санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной продукцией, удобрениями и продовольствием.