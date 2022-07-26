ООН продолжит оказывать Афганистану гуманитарную помощь

Организация Объединенных Наций будет продолжать оказывать Афганистану гуманитарную помощь и содействовать обеспечению мира в этой стране. Как передает Арменпресс, об этом говорится в обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам проходящей в Ташкенте международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие".

"Организация Объединенных Наций будет продолжать содействовать обеспечению мира, оказывать гуманитарную помощь, поддерживать устойчивое развитие и защищать права человека в Афганистане", - говорится в послании генсека ООН, которое зачитал и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. "Противодействие терроризму, обеспечение прав человека и поощрение активного участия женщин и девочек в жизни общества имеют центральное значение для обеспечения мира и развития в Афганистане, а также в регионе и за его пределами. В этой связи жизненно важна роль соседних стран, таких как ваша, для стабильности Афганистана", - отметил Гутерриш.

В международной конференции принимают участие спецпредставители по Афганистану различных стран, в том числе России, США, Великобритании, Европейского союза и Ирана, а также представители ООН, Организации исламского сотрудничества, международных финансовых институтов, всего около 100 зарубежных делегаций. Как ранее заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов, основными задачами конференции являются выработка скоординированных действий международного сообщества на афганском векторе, конкретных предложений и действий по экономическому восстановлению страны, оказание афганскому народу срочной гуманитарной помощи.