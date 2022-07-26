Число жертв дождей и наводнений в Пакистане достигло 312 человек

Число погибших в Пакистане от муссонных ливней и вызванных ими наводнений за минувшие сутки увеличилось по меньшей мере на 18 человек. С середины июня число жертв стихии в стране достигло 312. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает газета Express Tribune со ссылкой на национальное Управление по борьбе со стихийными бедствиями.

По его данным, непрекращающиеся ливни парализовали жизнь в провинции Синд, где в понедельник от наводнений погибли 11 жителей. В Карачи и городе Хайдарабад за сутки выпало 204 мм осадков. В Карачи начались акции протеста населения против длительного отключения подачи электроэнергии, нехватки питьевой воды и отсутствия помощи со стороны властей пострадавшим от непогоды жителям.

В Исламабаде и городе-спутнике Равалпинди паводковыми водами затоплены несколько районов, а также часть территории международного аэропорта, что привело к остановке авиарейсов. Из-за наводнений блокировано движение на некоторых участках автомагистрали, соединяющей Исламабад с остальной территорией страны.

В Белуджистане наводнениями смыты мосты на шоссе Кветта-Карачи, движение на котором было приостановлено на 10 часов. Власти проводят эвакуацию населения десятков деревень, затопленных разливом реки Хаб.

Власти Пакистана привели вооруженные силы в повышенную готовность для оказания экстренной помощи населению, пострадавшему от наводнений.