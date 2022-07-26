Европейские индексы - 25-07-22

МОСКВА, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.33% и составил 13210.32 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.33% и составил 6237.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.41% и составил 7306.30 пункта, а российский RTSI снизился на 0.52% и составил 1155.45 пункта.