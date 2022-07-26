Цены на цветные металлы - 25-07-22

ЛОНДОН, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.71% и составила 2408.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.36% и составила 7479.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.67% и составила 2004.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.48% и составила 22228.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.27% и составила 24630.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.23% и составила 2985.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.32% и составила 34149.56 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50460.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.