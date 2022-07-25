Киев ждет, что Евровидение в Британии пройдет с украинским контекстом

Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассчитывает, что "Евровидение 2023" пройдет в Великобритании с высокой интеграцией украинских контекстов и ведущих.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен "Евровидение-2023" пройдет в Британии. Решение перенести конкурс из Украины в другую страну был принят из соображений безопасности.

"Были консультации и с британским правительством, и с ВВС. По результатам мы получили заверения как от ВВС, так и от EBU, что они проведут Евровидение - 2022 "On behalf of Ukraine" (от имени Украины – ред.) с чрезвычайно высокой интеграцией украинских контекстов и ведущих. Соответственно, все будет сделано так, что в Британии мы увидим и отечественные пейзажи, и украинские нарративы. И, я думаю, что опыт ВВС позволит представить Украину на самом высоком уровне", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что была проделана большая работа по возможности проведения Украиной "Евровидения-2023" в одной из соседних стран. Но "по техническим и финансовым требованиям EBU это было невозможно".