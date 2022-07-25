После судебного заседания у экс-председателя Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна ухудшилось самочувствие

После судебного заседания у бывшего председателя Комитета по градостроительству Армении Ваагна Вермишяна резко ухудшилось самочувствие. Как сообщает Арменпресс, адвокат Ваагна Вермишяна Александр Кочубаев на своей странице в социальной сети Facebook написал, что бригада скорой помощи доставила его в медицинский центр «Эребуни».

Ваагн Вермишян был арестован 5 февраля 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, затем был арестован по решению суда. 27 февраля того же года решением правительства Вермишян освобожден от должности председателя Комитета по градостроительству.