Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июль 2022

СБ ООН обсудит 29 июля ситуацию в Украине

СБ ООН обсудит 29 июля ситуацию в Украине

Совет Безопасности ООН соберется 29 июля на заседание по Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенной дополненной программе работы СБ на июль.

Предполагается, что будет обсуждаться реализация достигнутых 22 июля в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна, а также российского продовольствия и удобрений.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]