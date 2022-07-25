Военнослужащий получил термический ожог 2-й степени: его состояние критически тяжелое

В Зангезурский гарнизонный госпиталь 17 июля с термическим ожогом 2-й степени поступил военнослужащий срочной службы, рядовой Палян Дживанович Погосян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в тот же день военнослужащего на реанимобиле доставили в Национальный ожоговый центр.

“В связи с поэтапным развитием и часто возникающими отсроченными осложнениями при ожоговых травмах состояние здоровья военнослужащего ухудшилось. В настоящее время состояние военнослужащего оценивается как критически тяжелое”, - говорится в сообщении МО.