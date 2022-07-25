Азиатские индексы выросли - 25-07-22
ТОКИО, 25 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.77% и составил 27699.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.65% и составил 1943.21 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.60% и составил 3250.39 пункта, а HANG SENG снизился на 0.22% и составил 20562.94 пункта.
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