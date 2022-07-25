На участке объездной дороги Капан-Чакатен начались работы по асфальтированию
На участке объездной дороги М-17 /М-2/ (Капан)-Цав- /М-2/, Капан-Чакатен начались работы по асфальтированию.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Дорожного департамента, вновь построенная дорога протяженностью около 7,5 км соединяет населенные пункты Чакатен, Шикахох, Срашен, Цав, Шишкерт.
Строительные работы выполняет ООО «Капани ЦШШ», технический надзор осуществляет ООО «Халди Консалт».
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