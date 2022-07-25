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В Иране рассчитывают на расширение сотрудничества с РФ за счет торговли в нацвалютах

В Иране рассчитывают на расширение сотрудничества с РФ за счет торговли в нацвалютах

Иранская и российская стороны способны расширить экономическое сотрудничество на базе торговли в национальных валютах. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Канани Чафи.

"Торгово-экономические отношения Ирана и России основаны на взаимных интересах, - сказал он. - Оба государства согласны с тем, что это сотрудничество может быть расширено на основе торговли в национальных валютах".

28 января торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин в интервью ТАСС сообщил, что торговый оборот двух государств по итогам 2021 года составил рекордные $4 млрд. По его словам, порядка 70% торговых операций между Россией и Ираном осуществляется в национальных валютах. 

 


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