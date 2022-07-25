Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Чехию

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 26 июля с рабочим визитом будет в столице Чехии Праге. Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что Арарат Мирзоян проведет встречи с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским и президентом Сената Милошем Выстрчилом.

В рамках визита будут обсуждены вопросы, связанные с расширением армяно-чешских связей, укреплением сотрудничества в сфере демократии, отношений Армения-ЕС, а также региональной безопасности и стабильности.

После встречи Арарата Мирзояна и Яна Липавского состоится пресс-конференция министров иностранных дел.