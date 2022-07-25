CNN включил Армению в лучшие туристические направления мира

В рамках своей серии путешествий авторитетный американский CNN выделил 23 лучших в мире туристических направлений и маршрутов, включив в список и Армению.

Как сообщает «Арменпресс», часть об Армении называется «Армения и Шелковый путь».

Подчеркивается, что в Армении одни из лучших в Европе маршрутов.

«11-дневное путешествие «Армения и Шелковый путь» проходит по лучшим маршрутам, охватывая охраняемые ЮНЕСКО монастыри Санаин и Ахпат, проходя по известняковым пикам и густым лесам, предлагая возможность пешего туризма в горах Гегама и восхождение на самую высокую гору страны, на Арагац», - говорится в публикации.