СМИ: военные из 12 стран примут участие в учениях Индонезии и США

Более 4 тысяч военных из 12 государств примут участие в совместных учениях Индонезии и США. Они пройдут с 1 по 14 августа на островах Суматра и Борнео (Калимантан), как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство Kyodo со ссылкой на индонезийские власти.

Маневры Super Garuda Shield проводятся с 2009 года. В этом году индонезийская сторона отправит на них 2 тысячи человек, а США - 1,1 тысячи. Ранее в учениях принимали участие лишь представители сухопутных войск, теперь к ним присоединятся военнослужащие ВВС, ВМС и спецподразделений.

Помимо Индонезии и США, в маневрах будут задействованы военные из Австралии, Великобритании, Южной Кореи, Японии и ряда других стран.

Представитель индонезийского командования Андика Перкаса заявил, что цель учений - отработать задачи по обеспечению безопасности, ликвидации последствий стихийных бедствий и оказанию гуманитарной помощи.

Kyodo отмечает важность проводимых маневров усилением позиций Китая в регионе и, в частности, в акватории Южно-Китайского моря.