Обсуждается вопрос открытия торгового представительства Армении в Польше

Заместитель министра экономики РА Армен Арзуманян принял чрезвычайного и полномочного посла Польши в Армении Павла Чеплака для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества в сфере экономики. Как передает «Арменпресс», Министерство экономики РА сообщает, что стороны коснулись активизации взаимодействия в сфере торговли, увеличения объема товарооборота, а также улучшения двусторонних показателей в этом направлении.

На встречи Армен Арзуманян предложил рассмотреть возможность создания торгового представительства Армении в Польше.

Обсуждались также вопросы, связанные с проведением до конца года заседания армяно-польской межправительственной комиссии.