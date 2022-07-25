Пятый Ереванский фестиваль книги объявляет литературный конкурс
11:36, 25 Հուլիս 2022
При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА Дом-музей Хачатура Абовяна с 30 сентября по 2 октября проведет пятый Ереванский фестиваль книги.
Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, литературный конкурс объявляется по следующим номинациям:
Проза;
Поэзия;
Драматургия;
Детская и юношеская литература.
Заявки на участие могут подавать все писатели без возрастных ограничений.
Авторы, занявшие в предыдущие годы на Ереванском фестивале призовые места, в этом году не могут представить заявки в той же номинации.
Для участия в конкурсе нужно представить:
Автобиографию (CV);
В номинации «Проза» 3 рассказа, эссе или отрывок из романа/повести (минимум на 30 страниц);
В номинации «Поэзия»10 стихотворений;
В номинации «Драматургия»1 пьесу
В номинации «Детская литература» 1 сказку/рассказ, или 1 иллюстрированный рассказ, или отрывок из романа/повести (минимум на 20 страниц), или 10 стихотворений.
В случае романа и повести следует отдельно представить описание содержания (до 500 слов).
Представляемые на конкурс произведения не должны быть изданы отдельной книгой. Один и тот же автор может подать заявку только в одной номинации.
Победители получат денежное вознаграждение в размере 300 000 драмов (включая налоги).
Пакет заявки необходимо отправить на электронный адрес [email protected], указав контактную информацию, тему, имя и фамилию.
После подведения итогов конкурса будут опубликованы отрывки из победивших работ.
Профессиональное жюри оценит произведения с учетом:
Жанровой реализации;
Языка и стиля;
Оригинальности художественного мышления;
Актуальности.
В составе профессионального жюри - Гурген Ханджян, Айк Амбарцумян, Саркис Овсепян, Ануш Аслибекян, Артавазд Егиазарян.
Крайний срок подачи заявок - 20 августа 2022 года.
Имена победителей будут объявлены 2 октября на церемонии закрытия Ереванского книжного фестиваля, во время которой и состоится церемония награждения.
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