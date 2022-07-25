«Ростелеком» - главный спонсор национального этапа Всемирной олимпиады роботов

Состоялся ставший уже традиционным национальный этап Всемирной олимпиады роботов. «Ростелеком» в очередной раз выступил его генеральным спонсором.

Он направлен на развитие логических и инженерных способностей учащихся, создание возможности для практического применения теоретических знаний и на стимулирование творчества учащихся.

Организатором конкурса выступил образовательный фонд «Айб». Примечательно, что в этом году количество команд, участвующих в конкурсе, увеличилось вдвое: 16 команд учащихся с 8 до 19 лет. Наблюдается непрерывный рост числа учащихся, интересующихся робототехникой. Возросло и участие девочек в робототехнике. В национальном этапе Всемирной олимпиады роботов приняли участие дети из Еревана и других областей РА - Ширака, Котайка, Сюника.

«Ростелеком» уже 5-й год спонсирует национальный этап Олимпиады по робототехнике, поддерживает участие в международном этапе конкурса, компания также реализовала проект «Подари мечту», направленный на развитие робототехники, стартовавший из регионов РА.

Еще весной этого года «Ростелеком» открыл первую учебную лабораторию робототехники в Гюмри, совсем недавно компания открыла 2-ю учебную лабораторию робототехники, на этот раз в селе Шагап Араратской области.

Воспитанники гюмрийской лаборатории (команда GDL) уже успели зафиксировать свою первую и серьезную победу, заняв почетное 1 место в республиканском этапе конкурса «Легостарт». Команда достойно выступила и на национальном этапе, заняв 3-е место в своей возрастной группе.

«Мы всегда поддерживаем мероприятия, направленные на развитие робототехники, придавая значение этому направлению образования. Олимпиада - большое событие лего-образования, можно сказать праздник, который собирает большое количество учащихся, тренеров и организаций, интересующихся робототехникой. Конкурс предоставляет прекрасную возможность продемонстрировать, применить и передать друг другу технологические знания и практические навыки, создавая большой потенциал и мотивацию для новых открытий. Благодаря всему этому в будущем мы обязательно будем иметь более технологически развитую Армению, которая будет поддерживать честь страны на высоком уровне и на международных площадках», - сказал генеральный директор «Ростелеком» Армения Айк Фарамазян.

В начальной возрастной группе национального этапа Всемирной олимпиады роботов лучшей была признана команда «Гиттун-1» из Капана, в юниорской возрастной группе победу одержала команда «Бест Трио», лучшей в старшей возрастной группе стала команда «Физмат».

Команды-победители получили путевки в Германию для участия в международном этапе Всемирной олимпиады роботов.