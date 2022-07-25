Почти 2150 единиц сельхозтехники для повышения производительности и интенсификации: результат программы содействия

В Армении в рамках программы содействия лизингом сельхозтехники, то есть с государственной субсидией, предприниматели приобрели около 2 150 единиц новой сельхозтехники. Целью этой программы является повышение производительности сельского хозяйства, интенсификация и снижение затрат крестьян.

«Арменпресс» о программе содействия беседовал с представителем Министерства экономики РА и с ее бенефициаром.

«В сфере сельского хозяйства необходимы внедрение новейших технологий, обновление состава техники и интенсификация. Сельскохозяйственная техника играет важную роль в повышении производительности и интенсификации области сельского хозяйства. Наша техника была довольно старой, мы использовали технику советских лет, и возникла необходимость в разработке программы, которая способствовала бы ее обновлению и обновлению парков техники. С 2017 года мы реализуем программу лизинга сельхозтехники», - представила Ира Паносян, начальник отдела развития аграрных программ, использования ресурсов и развития кооперации Министерства экономики.

Государство субсидирует предоставляемую лизинговую процентную ставку. Банки предоставляют лизинг с процентной ставкой в 14%, из которых 12 процентов субсидируются государством, так что лизинг доступен бенефициарам по ставке 2%. Лизинг предоставляется сроком до 10 лет, в зависимости от стоимости объекта, в среднем на 6 лет.

Ставка лизинга полностью субсидируется для предпринимателей, осуществляющих деятельность на территориях приграничных населенных пунктов, получающих социальную помощь, и для граждан, получивших инвалидность при прохождении боевой службы или при исполнении обязанностей военной службы. Последний компонент был добавлен в 2021 году.

По словам Иры Паносян, программа дает неплохие результаты, люди каждый год приобретают новую технику, ее количество увеличивается, таким образом, сельхозтехника в Армении обновляется.

«С начала проекта в рамках лизинга было предоставлено около 2 150 единиц техники на сумму 10 млрд драмов. В последние 6 месяцев текущего года ее предоставлено на сумму 1,4 млрд», - отметила она.

В рамках проекта в 2017 году приобретено 164 единицы сельхозтехники, в 2018 году - 220, в 2019 году - 364, в 2020 году - 573, в 2021 году - 538, в первом полугодии текущего года - 294 единицы сельхозтехники. Кроме того, было принято решение ежегодно предоставлять хозяйствующим субъектам 500 единиц сельхозтехники. В связи с этим всего за 6 месяцев уже приобретено 300 единиц техники, то есть более половины из них уже предоставлено по программе лизинга», - отметила Паносян.

В основном фермеры покупают тракторы, комбайны, культиваторы, газонокосилки, опрыскиватели и др.

Ира Паносян добавила, что помимо повышения производительности программа направлена и на сокращение затрат, ресурсов и на очистку воздуха. Старое оборудование, например, потребляет больше дизельного топлива и больше загрязняет воздух. То есть программа имеет и экономическое, и социальное, и экологическое значение. Она убеждена, что эта программа, направленная на повышение производительности труда предпринимателей, будет способствовать интенсификации и повышению эффективности в сфере сельского хозяйства. Таким образом, глава ведомства призывает сельчан воспользоваться программой и обновить технику.

Бенефициаром проекта является ЗАО «Агро Юнит». В 2019-2020 годах была закуплена новая сельхозтехника для интенсивных садов в общине Азатаван Араратской области, где выращивают вишню и грушу.

«У нас есть трактор, опрыскиватель, газонокосилка, культиватор. Они помогли нашей работе. Если мы должны были купить нужный нам продукт по цене Х, то в случае господдержки и субсидирования мы покупаем его по лучшей цене», - заключил беседу с «Арменпресс» директор «Агро Юнит» Вардан Гарибян.

Анна Григорян