Премьер-министр Никол Пашинян находится в отпуске с 25 июля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 25 июля находится в отпуске, который проведет в Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.
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