В ООН заявили о необходимости отреагировать на казнь активистов в Мьянме

Казнь четырех мьянманских активистов должна стать поворотным моментом в реакции международного сообщества на общественно-политический кризис в Мьянме. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

"Я опустошен известием о том, что бывший член парламента [Ко Пьо] Зей То и давний активист Чжо Мин Ю были казнены сегодня вместе с двумя другими людьми. Государства - члены ООН должны почтить их память и воспринять этот злонравный поступок как поворотный момент в мировой реакции на этот кризис", - написал Эндрюс в Twitter.

По его словам, в данной ситуации "статус-кво международного бездействия должен быть решительно отвергнут".

Издание The Irrawaddy в понедельник сообщило, что бывший депутат Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зей То, активист Чжо Мин Ю и еще два человека были казнены военными Мьянмы в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. Смертные приговоры были приведены в исполнение в прошедшие выходные. Ко Пьо Зей То и Чжо Мин Ю были задержаны в конце 2021 года и приговорены к смертной казни в январе за организацию в Янгоне операций по вооруженному сопротивлению.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения и смещении ее руководства. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, по итогам которых победила НЛД.