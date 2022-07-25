«Новая книга» -25/22: Сюне Севада, Джером Дэвид Сэлинджер, сказки о принцессах, Вазген Саркисян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Сюне Севада: Соленый чай

Весной 2019 года музыкальный мир потрясла неожиданная новость. Известная молодая армянская пианистка и композитор Ида скончалась в результате трагической автокатастрофы. Через несколько месяцев после ее смерти основатель крупнейшего издательства Армении связался с помощницей и самым близким Иде человеком Нене и предложил написать биографическую книгу об Иде. Нэнэ согласилась, но с каждой написанной страницей раскрывались подробности, открывающие темные страницы прошлого, заставляющие заново узнавать людей и сталкиваться с ужасной реальностью...

«Соленый чай» - это история о человеческих слабостях, личных проблемах, но также и об их решениях, о силе и долговечности. Любовь, дружба, семья и... музыка. В центре находится человек, пытающийся найти себя и спасти себя вопреки всему. Издательство: «Newmag».

Переводная литература

Джером Дэвид Сэлинджер: Спаситель во ржи

Знаменитый роман известного американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера впервые представлен армянскому читателю в переводе с оригинала. Название предыдущих изданий «Над пропастью во ржи» заменено на «Спаситель во ржи», которое ближе к названию оригинала «The Catcher in the Rye», хотя и может быть воспринят и двусмысленно. Перевод с английского: Астхик Атабекян; Издание «Антарес».

Детская литература

«20 сказок о принцессах»

В сборник «20 сказок о принцессах» вошли рассказы о самых любимых сказочных принцессах. Эта книга, с яркими иллюстрациями и в красивом оформлении, словно пришла из сказочного мира, где живут все герои популярных мультфильмов и сказок. Перевела: Анна Карапетян; Редактор: Ваге Гукасян; Издательство «Да Винчи».

Документальная литература

Вазген Саркисян: Говорю в последний раз

В книге представлена позиция бывшего министра обороны и премьер-министра Республики Армения по ряду национальных и государственных вопросов, политических целей и задач. Она акцентирует внимание на процессе создания армии, доводит до сведения общественности и другие актуальные вопросы, подчеркивает необходимость концентрации средств. Говоря о краеугольном камне нашей борьбы, Спарапет подразумевал Арцах, который необходимо превратить в место, «…по которому уже нельзя ни бить, ни проглотить его. В этом спасение Арцаха, и мы все, народ, государство, партии, каждый человек должен внести свой вклад в это дело в меру своих способностей и возможностей». Вазген Саркисян призывал свои личные и служебные амбиции подчинить национальным интересам: «Думайте об этой стране».

Составитель: Карине Месропян; Редактор: Армен Саркисян; Издательство «Вернатун».

Проект «Новая книга» представила Роза Григорян.